Спорт

Киберспортсмены из Пскова стали лучшими на зимней спартакиаде в Вологде

Киберспортсмены из Пскова стали лучшими на второй зимней спартакиаде Союза городов Центра и Северо-Запада России. Мероприятие состоялось в городе Вологде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском комитете по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Фото здесь и далее: комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова

В рамках спартакиады прошли состязания по конькобежному спорту, лыжным гонкам, зимнему трейлу, хоккею и фигурному катанию. Киберспорт в программу включили впервые. Город Псков был представлен в трех видах: компьютерный спорт, хоккей, зимний трейл.

«Псковским киберспортсменам не было равных, ребята без единого проигрыша одолели своих соперников и завоевали первое место. Денис Соловей, Даниил Хлебников, Михаил Филиппов, Андрей Арсеньев, Дмитрий Степанов и Василий Демидов (представитель команды компьютерного спорта) принесли в копилку сборной города Пскова 10 очков», - рассказали в комитете.

В зимнем трейле спортсмены участвовали как в личных забегах, так и в командном. В командном забеге псковичи заняли третье место, в личных стартах Ксения Желудева финишировала на втором месте, Егор Галкин - на четвертом, Павел Федоров и Сергей Хирвонен - на 12 и 13 местах соответственно. В командном зачете в зимнем трейле псковичи получили третье место, добавив восемь очков в зачет сборной.

«Команда города Пскова по хоккею расположилась в середине турнирной таблицы, начав с двух поражений в турнире, спортсмены смогли выиграть последующие игры и в матче за 5-6 место оказались сильнее соперников из Великого Новгорода. Хоккеисты принесли сборной города Пскова шесть очков», - отметили в комитете.

В итоговом протоколе сборная города Пскова расположилась на шестом месте.

Также представитель сборной Василий Демидов принял участие в заседании круглого стола сессии Союза городов Центра и Северо-Запада, где в секции «Спорт» был представлен вологодский проект «Народный тренер» в рамках реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».