Год подготовки ради двух часов в небе — Роман Агер о тренировках для рекордного полета над Эльбрусом

За успешным восхождением в небо стоят не только теплая одежда и кислородный баллон, но и годы упорных тренировок, а также глубокое понимание горной метеорологии, рассказал псковский парапланерист с 15-летним опытом, двукратный чемпион России, призер многочисленных региональных и всероссийских соревнований Роман Агер в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии отметил, что в физической подготовке и экипировке нет ничего сложного, если подходить к процессу размеренно. Главное — утеплиться, так как на высоте царят минусовые температуры. Также рекордсмен развеял миф о причинах кислородного голодания.

«На высоте не нехватка кислорода, а переизбыток азота, из-за чего и возникают проблемы с самочувствием. Для этого просто берется с собой кислородный баллончик. Ничего сложного нет: нужно просто размеренно идти к цели, сначала учиться планировать, а потом уже осуществлять эти планы», — объяснил Роман Агер.

Также парапланерист отметил, что главный вызов заключается не в экипировке, а в знаниях. Горная метеорология и аэрология кардинально отличаются от равнинных, а погода в горах может меняться за считанные минуты, что требует от спортсмена молниеносной реакции.

«У нас был момент, когда перед стартом дул небольшой южный ветер, а меньше чем через минуту он изменился на мощный северный поток. Это очень опасно. Нужно понимать, как прогреваются горы, откуда и почему движется ветер, где находятся ледники, как взаимодействуют холодный и теплый воздух. Это колоссальный объем знаний», — подчеркнул спортсмен.

Роман Агер поделился: чтобы воплотить подобный его рекорду полет в реальности, нужно следовать принципу «учиться, учиться и еще раз учиться». Он также объяснил, почему простой календарный стаж в 15 лет не гарантирует успеха в экстремальных условиях.