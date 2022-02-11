Спорт

Псковские тяжелоатлеты представили регион на всероссийском турнире

Псковские тяжелоатлеты представили регион на всероссийском турнире. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе олимпийского резерва «Надежда».

Фото здесь и далее: спортивная школа олимпийского резерва «Надежда»

Сборная Псковской области по тяжелой атлетике выступила на XVII Всероссийском турнире посвященной памяти Заслуженного тренера России М. С. Окунева, который проходил на спортивной базе Мосгорспорта в городе Чехово Московской области 8-11 февраля. Соревнования проходили на призы Олимпийского чемпиона Дмитрия Берестова.

Марина Румянцева, которая выступала в весовой категории 37 килограмм, одержала победу среди девушек 13-15 лет. Кроме того, среди юношей того же возраста псковский спортсмен Константин Черевко занял 8 место в весовой категории 45 килограмм.

Кроме того, псковские тяжелоатлеты выступали в возрастной категории «юноши, девушки 10-12 лет». Так, Каролина Александрова в весовой категории 49 килограмм показала пятый результат. Григорий Валуев в весовой категории 41 килограмм занял 7 место, а Илья Лебедев в весовой категории 55 килограмм занял пятую строчку рейтинга.

Тренирует спортсменов Игорь Цветков.