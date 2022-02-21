Спорт

Гимнасты «Бригантины» завоевали более 30 медалей на первенстве Псковской области

Чемпионат и первенство Псковской области по спортивной аэробике проходили в универсальном спортивном комплексе «Олимп» в Пскове 19-20 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

В мероприятии приняли участие более двухсот спортсменов из областного центра и города Великие Луки. Псков представляли гимнасты спортивных школ «Бригантина», «Гармония» и спортивного центра «Юность». Соревновались участники в следующих возрастных категориях:

18 лет и старше,

15-17 лет,

12-14 лет,

9-11 лет,

8 лет и младше.

Воспитанники спортивной школы «Бригантина» на соревновании завоевали 16 золотых медалей, 9 серебряных и 8 бронзовых. Победителями и призерами в возрастной категории 18 лет и старше в номинации «трио» стали Александра Смирнова, Ангелина Яковлева и Полина Андреева.

В возрастной категории 15-17 лет в номинации «солистки» призовые места досталась Алисе Тихоновой, в номинации «трио» медали получили Ольга Асланян, Анастасия Виноградова и Алиса Тихонова. В номинации «танцевальная гимнастика» призерами стали Ольга Асланян, Кристина Краснова, Виктория Кичигина, Дарья Теркина, Алиса Орлова, Александра Мосолова, Мария Селянина и Алиса Тихонова.

В возрастной категории 12-14 лет в номинации «трио» медали завоевали Евгения Алексеева, Анна Киселева и Валерия Гаврилова. В номинации «танцевальная гимнастика» – Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Анна Киселева, Валерия Гаврилова, Яна Петрова, Полина Москаленко, Анна Солнцева, Дорофина Малешина. В номинации «гимнастическая платформа» – Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Анна Киселева, Екатерина Звягина, Яна Петрова, Полина Москаленко, Дорофина Малешина и Екатерина Иванова.

В возрастной категории 8 лет и младше в номинации «солистки» призером стала Виктория Зайцева. В номинации «трио» – Алиса Боровик, Анна Звягина, Виктория Зайцева. В номинации «танцевальная гимнастика» – Алиса Боровик, Виктория Зайцева, Василиса Обровец, Анна Звягина, Анастасия Лапина, Мирослава Горяченок, Илона Кулиева, Виктория Яковлева. Кроме того, Алиса Боровик, Виктория Зайцева, Василиса Обровец, Анастасия Лапина, Мирослава Горяченок, Илона Кулиева, Анна Звягина и Виктория Яковлева получили медали в номинации «гимнастическая платформа».

В возрастной категории 9-11 лет в номинации «солистки» призовое место досталось Ангелине Токаревой. В номинации «солисты» – Андрею Фильчагину, в номинации «пары» – Андрею Фильчагину и Лилии Моноговой. В номинации «трио» медали завоевали Ангелина Токарева, Лилия Моногова и Валерия Иванова. В номинации «гимнастическая платформа» – Мария Бобрышева, Алиса Остапенко, Аксинья Сидорова, Татьяна Падучих, Валерия Сухарева, Лилия Моногова, Ангелина Токарева и Валерия Иванова.

Тренируют детей Анжелика Алексеева и Инна Мартынова. Победители соревнований будут представлять Псковскую область в чемпионате и первенстве Северо-Западного федерального округа по спортивной аэробике, которые состоятся 5-6 марта в Пскове.

Ранее сообщалось, что воспитанники «Бригантины» завоевали 13 золотых медалей на первенстве города Пскова по спортивной аэробике.