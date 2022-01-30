Спорт

Воспитанники псковской «Бригантины» завоевали более 10 золотых медалей на первенстве по аэробике

Воспитанники «Бригантины» завоевали 13 золотых медалей на первенстве города Пскова по спортивной аэробике, которое прошло в спортивном клубе «Скав» с 28 по 29 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее:спортивная школа «Бригантина»

В соревнованиях приняли участие спортшколы города Пскова «Бригантина», «Гармония», а также «Юность» из города Великие Луки. В результате воспитанники «Бригантины» завоевали 13 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Тренируют детей Анжелика Алексеева и Инна Мартынова.

В возрастной категории 18 лет и старше:

1 место среди трио - Александра Смирнова, Ангелина Яковлева, Полина Андреева.

В возрастной категории 15-17 лет:

1 место среди трио - Кристина Краснова, Александра Мосолова, Алиса Орлова;

1 место среди групп - Алиса Орлова, Кристина Краснова, Алиса Тихонова, Виктория Кичигина, Анастасия Виноградова;

1 место в танцевальной гимнастике - Анастасия Виноградова, Кристина Краснова, Виктория Кичигина, Александра Ярошенко, Алиса Орлова, Александра Мосолова, Мария Селянина, Алиса Тихонова;

1 место на гимнастической платформе - Анастасия Виноградова, София Будник, Виктория Кичигина, Алиса Тихонова, Кристина Краснова, Мария Селянина, Александра Ярошенко, Алиса Орлова.

В возрастной категории 12-14 лет:

1 место среди девочек-солисток - Евгения Алексеева;

1 место среди пар - Валерия Гаврилова и Денис Харьковский;

1 место среди трио - Евгения Алексеева, Анна Киселева, Валерия Гаврилова;

1 место в танцевальной гимнастике – Алина Алексеева, Евгения Алексеева, Анна Киселева, Валерия Гаврилова, Яна Петрова, Полина Москаленко, Екатерина Иванова, Дорофина Малешина.

В возрастной категории 2014 года рождения и моложе:

1 место в танцевальной гимнастике - Алиса Боровик, Виктория Зайцева, Василиса Обровец, Анна Звягина, Александра Шлыгина, Мирослава Горяченок, Илона Кулиева;

1 место на гимнастической платформе - Алиса Боровик, Виктория Зайцева, Василиса Обровец, Александра Шлыгина, Мирослава Горяченок, Илона Кулиева, Анна Звягина.

В возрастной категории 2011 - 2013 года рождения:

1 место среди мальчиков – Андрей Фильчагин,

1 место среди пар - Андрей Фильчагин и Лилия Моногова.