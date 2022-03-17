Спорт

Псковичи вернулись с золотыми медалями с первенства СЗФО по боксу

Псковичи вернулись с золотыми медалями с первенства СЗФО по боксу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Олег Лаптев

Первенство СЗФО по боксу среди юношей и девушек 15-16 лет, а также девушек 13-14 лет прошли в городе Усинск, в республике Коми с 15 по 19 марта. В соревнованиях приняли участие более 140 боксеров со всего Северо-Западного федерального округа.

По результатам соревнований воспитанники СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество-Псковская область», завоевали 4 золотых медали:

Анастасия Павлова (Великие Луки), тренер - Георгий Кунгурцев,

Анна Якименко (Великие Луки), тренер - Георгий Кунгурцев,

Светлана Олексий (Великие Луки), тренер - Алексей Корольков,

Егор Титуев (Великие Луки), тренер - В. Зенков,

Анна Сергеева (Псков).

Серебряную медаль получил Илья Бунделев из Великих Лук. Еще один великолукский спортсмен - Никита Ганченков - занял третье место. Тренирует обоих Юрий Федоров.

Теперь спортсмены будут представлять Псковскую область на Первенстве России по боксу.