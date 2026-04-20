Создатель программы «Плейстик» уже более 30 лет находится в поисках оздоровительных практик

Магистр физкультуры и спорта Анатолий Лаптев рассказал о совей программе «Плейстик» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Железные люди».

«Программа "Плейстик" - это целая система, это несколько дисциплин, объединённых одними принципами и правилами», - рассказал Анатолий Лаптев. Общая история создания методики насчитывает более 17 лет. После получения официального подтверждения о признании программы Анатолий Лаптев ещё несколько лет доводил свою систему до идеала: «Занимаюсь я этим с конца 90-х годов. Скажем так, в этом направлении уже 30 лет, получается, в поисках этих оздоровительных практик».

«И теперь, опираясь на этих неравнодушных, заинтересованных людей, энтузиастов, я очень рассчитываю, что Псков пополнит список регионов, в которых проводятся наши занятия на системной основе», - комментирует Анатолий Лаптев. Сейчас занятия на регулярной основе организованы в шести регионах.

Методика «Плейстик», доказано опытным путём, помогает не только поддерживать психо-эмоциональное и физическое состояние, но и совершенствоваться: «Может быть, это не на олимпийском рывке, но, в общем-то, достаточно ощутимо», - добавляет Анатолий Лаптев.

Напомним, занятие по новой методике оздоровления «Плейстик» для представителей старшего поколения прошло 15 апреля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

