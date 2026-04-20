«Легион» стал чемпионом Псковской области по хоккею 

Хоккейная команда «Легион» впервые с момента её основания в 2012 году Сергеем Капитановым стала чемпионом Псковской области по хоккею по итогам финальной игры 19 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей представители команды.

До этого «Легион» мог похвастаться лишь «Кубком Надежды» за 5 место отборочного турнира НХЛ 2015-2016 годов, кубком за 3 место в открытом турнире к 70-летию Победы 2015 года, кубком за 3 место отборочного турнира НХЛ 2016-2017 годов и кубком за 3 место Лиги Псковской области по хоккею 3 на 3 2023 года.

В сезоне 2025-2026 «Легион» пробился в плей-офф чемпионата с четвертого места группы А и сразу попал на фаворита турнира, хоккейный клуб «Родина», которая, в свою очередь, вышла в этап игр на вылет с первого места группы Б и не знала поражений на групповом этапе. В итоге лучшими оказались легионеры, победив со счетом 3-1. В полуфинале «Легион» встречался с опытной командой из Печора — «Евро-Керамикой». В серии матчей до двух побед ход событий развивался по одному сценарию, в обоих встречах «плиточники» вели со счетом 2-0, но итог оказался в пользу «Легиона» и оба матча завершились со счетом 3-2.

В финальных играх до 2-х побед «Легион» встречался с ХК «Псков», занявшим, в свою очередь, 1-е место в группе А.

Итогом первого матча стал ничейный счет 2-2 в основное время, но серия послематчевых буллитов принесла победу «Легиону» со счетом 3-2. Вторая игра финальной серии состоялась 19 апреля и завершилась с минимальным преимуществом «Легиона» 4-3, но этого хватило для того, чтобы легионеры смогли поднять над головой заветный золотой кубок.

Серебряными призерами стала команда ХК «Псков», «бронзу» забрала команда «Красный город» (Красногородск).

Лучший защитник турнира — Савелий Каменский (ХК «Легион»), лучший нападающий — Родион Миронов (ХК «Легион»), лучший вратарь — Илья Уситвин (ХК «Легион»), лучший бомбардир — Олег Кожемякин (ХК «Родина»), лучший ассистент — Калинин Назар (ХК «Псков»).

Обладателями Серебряного кубка стала команда ХК «Луки Спорт» (Великие Луки), второе место досталось команде ХК «Родина-2», бронза у ХК «Порхов».