Основатель рассказал о доказанной эффективности методики оздоровления «Плейстик»

Программа оздоровления «Плейстик» имеет под собой доказательную базу эффективности. Основатель методики Анатолий Лаптев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал, что один из его единомышленников защищал по этой теме докторскую диссертацию на звание доктора педагогических наук. В рамках работы были произведены испытания в Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова. Результаты данных исследований вошли в монографию, также представлены на сайте самой Военно-медицинской академии.

Методика «Плейстик» из-за своей доказанной эффективности применяется и в самой Военно-медицинской академии имени Сергея Кирова в рамках реабилитации участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

Также программа может использоваться как вид адаптивной физической культуры в рамках социальной реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов.

«Ко мне как-то подходит одна моя барышня, дитя войны и участница блокады, и говорит: "Представляете, я со своей невесткой 20 лет живу в одной квартире, у меня трёхкомнатная квартира, я их с сыном приняла. Всё у нас там в порядке. Я с ней 20 лет не разговаривала, 20 лет, поверите? И вот вчера сели с ней вечером, чаю попили. Какая милая женщина оказалась". Я спрашиваю, а чего вы удивляетесь? "Да как же! Я 20 лет не разговаривала". А я здесь причём? - "Я занимаюсь, и это всё "Плейстик", я почувствовала, что это оттуда"». 

Гость студии уточнил, что существуют программы обучения инструкторов по методу «Плейстик», в том числе для работы с определёнными группами населения (например, с ветеранами СВО, людьми с инвалидностью). 

Напомним, занятие по новой методике оздоровления «Плейстик» для представителей старшего поколения прошло 15 апреля на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.

Смотрите также

Методику оздоровления «Плейстик» показали псковичам на «Машиностроителе». ФОТО

0

Прокомментировать

