Спорт

Каратисты из Псковской области отличились на международном турнире

Спортсмены из Псковской области выступили в составе сборной России на международном турнире, чемпионате и первенстве мира по всестилевому карате. Соревнования прошли в городе Суздале 9-15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: Псковской областной федерации СБЕ (ММА)

В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 25 стран. В общекомандном зачете результаты следующие:

1 место - Россия;

2 место - Республика Беларусь;

3 место - Таджикистан.

В составе сборной России в состязаниях участвовали каратисты из города Порхов под руководством тренера Константина Бабичева.

В личном зачете Марина Стронговская стала второй, Татьяна Алексеева завоевала «бронзу». Обе спортсменки выступали в одной весовой категории «Полный контакт, до 60 кг».