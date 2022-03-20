Каратисты из Псковской области отличились на международном турнире

Спортсмены из Псковской области выступили в составе сборной России на международном турнире, чемпионате и первенстве мира по всестилевому карате. Соревнования прошли в городе Суздале 9-15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.
Фото здесь и далее: Псковской областной федерации СБЕ (ММА)
В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 25 стран. В общекомандном зачете результаты следующие:
1 место - Россия;
2 место - Республика Беларусь;
3 место - Таджикистан.
В составе сборной России в состязаниях участвовали каратисты из города Порхов под руководством тренера Константина Бабичева.
В личном зачете Марина Стронговская стала второй, Татьяна Алексеева завоевала «бронзу». Обе спортсменки выступали в одной весовой категории «Полный контакт, до 60 кг».