Спорт

Турнир по художественной гимнастике пройдет в Пскове

XXIII турнир по художественной гимнастике памяти князя Александра Невского пройдет в Пскове с 25 по 27 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

Фото: администрация города Пскова

В состязании примут участие 300 гимнасток от 6 до 18 лет из Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Ивангорода. Спортсменки будут соревноваться в личном первенстве и групповых упражнениях.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Олимп» (улица Балтийская, 11а).

«Турнир по художественной гимнастике памяти благоверного князя Александра Невского проводится с 1997 года, и это единственный в России турнир, носящий "мужское" имя, гордое имя защитника Отечества», – отметили организаторы.