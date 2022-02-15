ЖКХ

Псковичка сообщила о протекающем потолке в Ледовом дворце

Потолки на двух этажах протекли в псковском Ледовом дворце. Об этом написала псковичка в группе «Жесть по-псковски» соцсети «ВКонтакте».

Видео здесь и далее: «Жесть по-Псковски» / «ВКонтакте»

«Протекают и первый, и второй этажи. Во дворце просто ливень. Да, ходят убирают, тазы подставляют, но это же не норма. Как так? Люки на улице как гейзер фонтанируют. Когда власти обратят на это внимание?» – пожаловалась подписчица.

Псковская Лента Новостей обратилась за комментарием к и. о. директора Ледового дворца Пскова Артуру Акавову.

«Разберусь в ситуации по приезде на следующей неделе, сейчас нахожусь не в Пскове. Когда уезжал, ничего не текло», – отреагировал руководитель.