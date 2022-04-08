Спорт

Глава Великих Лук поздравил футболистов с уверенной победой

Глава города Великие Луки Николай Козловский поздравил футбольную команду «Луки-Энергия» с победой над командой из Нижегородской области. Обращение к спортсменам он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Николай Козловский / «ВКонтакте»

Матч ОЛИМП - Первенства II дивизиона ФНЛ между «Луки-Энергией» и «Химиком» из Дзержинска завершился уверенной победой великолучан со счетом 4:1, написал Николай Козловский.



«Впечатляющий результат – это показатель верно подобранной тактики, умелого руководства тренеров, профессиональных и волевых качеств самих игроков. Желаю команде и тренерскому составу не останавливаться на достигнутом, всегда проявлять волю и характер, и побеждать, приумножая славу города Великие Луки», – отметил он

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Также глава города пожелал спортсменам успешной реализации планов, повышения мастерства, веры в собственные силы и настойчивости в достижении целей и задач.