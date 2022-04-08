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Спорт

Денис Иванов принял участие в мастер-классе по воркауту для студентов

15.04.2022 13:35|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15, руководитель фракции «Единая Россия» Денис Иванов принял участие в мастер-классе по воркауту для студентов, который прошел на специализированной спортивной площадке в городе Пскове на улице Шуйского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Мероприятие организовали в рамках реализации партпроекта «Детский спорт». Всего в мастер-классе поучаствовали более 20 человек.

«Здесь сейчас что-то безлюдно, а обычно у нас здесь битком, самый старший у нас 75 лет человек, который подтягивается, мама не горюй. Сейчас такое поколение есть, курят, пьют. Я больше за спорт, потому что лучше саморазвиваться и чего-то добиться в своей жизни, чем курить и пить», - подчеркнул Денис Иванов.

Провел занятие лидер воркаут-движения региона Виталий Дидыч. Тренировка началась с разминки, а затем тренеры показали виртуозные трюки и элементы на брусьях. «Участники мастер-класса тут же загорелись азартом и тоже попробовали свои силы. Но пока что в упражнениях попроще. Одно из них - подтягивание с помощью резинки», - отметили в партии.

Теги: #Единая Россия #депутаты #воркаут
Источник: Псковская Лента Новостей
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