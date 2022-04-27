Спорт

Юные псковички представят регион в финальном этапе Гимнастрады

Региональный этап всероссийского соревновательного марафона Гимнастрада «Здоровые дети - здоровая Россия» прошел в псковском спорткомплексе «Олимп» 30 апреля и 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортшкола «Бригантина»

Марафон прошел формате фестиваля гимнастических видов спорта, развивающихся в Псковской области.

Воспитанницы отделения спортивной аэробики псковской спортшколы «Бригантина» под руководством тренера Анжелики Алексеевой стали победителями во всех трех номинациях: «Общая гимнастика», «Гимнастические виды спорта», «Танцевальный марафон».

Девушки, как и в прошлом году, получили право представлять Псковскую область в финальном этапе Гимнастрады, который состоится в июне в Академии спорта Ирины Винер (Москва).