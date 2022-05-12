Спорт

Более 700 спортсменов приехали в Псков на всероссийский турнир по тхэквондо

Всероссийский турнир на кубок губернатора Псковской области и фестиваль по тхэквондо ИТФ проходят в Пскове с 13 по 15 мая. На соревнования из регионов России приехали более 700 спортсменов. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил президент федерации тхэквондо Псковской области Дмитрий Барабанов.

«Всероссийский турнир на кубок губернатора Псковской области прошел вчера, 13 мая, а сегодня, с субботы до воскресенья, уже идет фестиваль. Он пройдет в два дня в связи с большим количеством участников», - рассказал Дмитрий Барабанов.

Фото здесь и далее: организаторы соревнований

Соревнования проводят в спортивном комплексе «Олимп». В этом году в Псков на мероприятия приехали 727 участников из 12 регионов России. Дмитрий Барабанов отметил, что три года назад при поддержке региональной власти турнир, который проходит на территории Пскова, удалось вывести на всероссийский уровень. По его словам, всего за год в России проходит два таких турнира, один из них — в Пскове.

«Все соревнования — возможность для спортсменов открыть что-то новое, новые грани своих возможностей. И когда ты выходишь на боевой ковер, победа в честном поединке дорогого стоит. Но каждому спортсмену, вне зависимости от вида спорта, стоит понимать, что в честной борьбе ценностью обладает и поражение. Оно стимулирует спортсмена, дает ему импульс для движения вперед, поэтому спортсменам хочется пожелать открытия себя, новых личных рекордов, а зрителям — красивых, зрелищных боев», - добавил президент федерации тхэквондо Псковской области.

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Ранее сообщалось, что на всероссийском турнире возраст участников составит от 11 до 39 лет, а на фестиваль заявлены спортсмены в следующих возрастных категориях: 9-10, 11-13 и до 17 лет. Победителей наградят грамотами и медалями.