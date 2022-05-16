Спорт

Спортсмены из Псковской области стали лучшими на турнире по самбо в Смоленске

Спортсмены из Псковской области завоевали медали на турнире по самбо в Смоленске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество - Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото здесь и далее: КСЕ «Отечество - Псковская область» / «ВКонтакте»

Традиционный турнир по самбо, посвященный герою России Владимиру Максакову и сотрудникам Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга, прошел 14 мая. Псковскую область на нем представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область».

Среди юношей 2006-2008 годов рождения победителем стал Дмитрий Царев (весовая категория свыше 88 кг). В возрастной категории 2009-2010 годов рождения среди юношей лучшие результаты показали Никита Мелешко (до 55 кг) и Вячеслав Морозов (свыше 65 кг). Третье место в весовой категории до 50 кг занял Николай Лопашов.

В соревнованиях участвовали более 200 спортсменов из разных регионов России: это Брянская, Смоленская, Псковская, Тульская, Тверская, Калужская области, Москва и Санкт Петербург, а также Минск. Тренируются спортсмены под руководством А. Мартюшова и А. Мартюшова.

Кроме того, в весовой категории до 46 кг победителем стал Даниил Кадочников, второе место занял Евгений Ткачев (до 50 кг), на третьей позиции оказались Максим Колесов (до 34 кг) и Денис Бриженский (до 71 кг). Их тренирует А. Симонов.