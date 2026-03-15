Турнир по пара-армрестлингу прошел в Пскове

В Пскове в эти выходные проходит турнир по силовым видам спорта для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Вчера, 14 марта, состоялись соревнования по пара-армрестлингу. Сегодня, 15 марта, пройдет турнир по пара-пауэрлифтингу и мастер-классы по этому виду спорта. Мероприятие проходит на площадке школы единоборств «Олимп». Об этом сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Главной целью турнира является привлечение людей с ПОДА к занятиям силовыми видами спорта. В настоящее время в Пскове активно развиваются пара армрестлинг и пара пауэрлифтинг. Но организаторы хотят не только привлекать людей с ПОДА, но и налаживать активные контакты с другими спортсменами силовых видов спорта. Поэтому к участию приглашались все желающие. Сами соревнования по армрестлингу проходили в двух категориях: пара армрестлинг для лиц с ПОДА, и армрестлинг в открытой категории для всех желающих.

В торжественном открытии принимали участие главные двигатели адаптивного спорта в Пскове, ветераны СВО Дмитрий Ющенко, Камиль Ижболдин, Никита Буравцов. Дмитрий Ющенко и Камиль Ижболдин сейчас проживают в Москве, но продолжают помогать развивать адаптивный спорт для ветеранов в Псковской области. Каждый раз, когда эти люди берут в руки микрофон, они зажигают в сердцах людей желание жить активно и спортивно. Показывают, что и после тяжелых травм можно жить полноценной социальной жизнью.

В открытии турнира принимал участие настоятель псковского храма Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья, протоиерей Алексий. Он отметил, что миссия христианина нести свой крест не благодаря, а вопреки. Так и ветераны СВО, получившие тяжелые ранения, не благодаря, а вопреки преодолевает такие препятствия, которые и для обычного человека кажутся невыполнимыми.

Врио министра спорта Псковской области Галина Овсова отметила, что в 2025 году были налажены тесные связи с Русской православной церковью в развития спорта. И теперь многие спортивные мероприятия проходят при участии церкви. Она подчеркнула, что считает спорт лучшим способом реабилитации как физической, так и моральной.

Представитель проекта «Тыл — опора фронта» Елена Турчина в приветственном слове сказала, что такие мероприятия показывают силу духа, силу мышц, желание жить, и доказывают, что человек может многое. А также от лица женщин выразила безмерную благодарность ветеранам за их подвиги и желание сделать все для мира и безопасности Родины.

Перед началом турнира Никита Буравцов вручил благодарности тем людям, благодаря которым живет и развивается адаптивный спорт в Псковской области. Благодарственные письма за развитие пара армрестлинга были вручены президенту Федерации армрестлинга Псковской области Василию Иванков, а также членам федерации Сергею Воеводину, Алексею Королькову, Игорю Курятникову. Благодарственное письмо за развитие адаптивного спорта было вручено Владимиру Егорову, за огромный вклад в развитие параолимпийского спорта в Псковской области Александру Трофимову, за развитие пара пауэрлифтинга тренеру Андрею Петрову, который собрал команду Псковской области по этому виду спорта.

Для участников выступили с танцами на колясках воспитанники центра «Добрея». Старосельский Михаил и Михалёва Мелинда выступиили с танцевальной композицией «Найдём свой путь», Семёнова Рада с композицией «Хафанана», Гаврилов Матвей с композицией «Черный кот». Также в мероприятии участвовали студенты ПГУ из Индии. Девушки исполнили на русском языке песню «Матушка земля», а молодые люди участвовали в турнире по армрестлингу.

Кроме того, параллельно с армрестлингом Федерация нард Псковской области проводила открытую тренировку по нардам.

В турнире по пара армрестлингу на левой руке первое место занял гость из Москвы Олег Андреев, второе место занял Кирилл Моисеенко из Московской области. Третье место заняли двое участников: Денис Махметов из Москвы и Андрей Сарычев из Пскова.

На правой руке первое место также занял Олег Андреев, второе место денис Махметов, третье Кирилл Моисеенко.

Олег Андреев — победитель Кубка мира по пара армрестлингу 2026 года.

В открытой категории мужчин на левой руке места распределились следующим образом. Первым стал Ярослав Иванов, вторым Егор Моисеев, третьим Никита Буравцов, который в категории ПОДА не участвовал, а заявился в открытую категорию. На правой руке победителем также стал Ярослав Иванов. Никита Буравцов поднялся на второе место. А третье место занял Олег Андреев.

Победителям и участникам были вручены медали, грамоты и ценные призы.

Мероприятие было организовано Министерством спорта Псковской области, филиалом государственного фонда «Защитники Отечества» по Псковской области, ПРОО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», Школой адаптивного спорта при поддержке банка ПСБ, Компания «Metiz», Федерации нард Псковской области, Федерации армрестлинга Псковской области.