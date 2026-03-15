Стартовала регистрация пилотов на 31-й Чемпионат России по воздухоплаванию в Великих Луках

Началась регистрация пилотов для участия в 31-м Чемпионате России по воздухоплавательному спорту, который пройдёт в Великих Луках в рамках 30-й Международной встречи воздухоплавателей, которая состоится с 11 по 20 июня 2026 года. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание/ Великие Луки».

В состязаниях могут принять участие пилоты теплового аэростата, своевременно представившие заявку на участие (для участников Чемпионата России заявка представляется в соответствии с требованиями, определяемыми бюро Федерации воздухоплавательного спорта России), оплатившие регистрационный взнос участника и имеющие к моменту регистрации налёт не менее 40 часов в качестве КВС теплового аэростата.

Информация о пилотах, предоставивших заявки на участие, и об официальных лицах мероприятия будет размещена на сайте Чемпионата.

Добавим, что генеральным спонсором мероприятия выступает ПАО «Газпром».

