Спорт

Великолучанин Мухаммад Шехов поднялся в рейтинге лучших боксеров WBO

Спортсмен из Великих Лук Мухаммад Шехов вошел в число десяти лучших лучших боксеров рейтинга WBO во втором легчайшем весе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область» Олег Лаптев.

Фото: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

Профессиональный спортсмен клуба единоборств «Отечество - Псковская область», профессиональный боксер Академии единоборств РМК поднялся сразу на три позиции после победы над Давитом Оганнисяном в мае этого года на турнире RCC Boxing Promotions.

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Скриншот: клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте»

«Поздравляем всей Псковской областью. Отмечу, что в активе Мухаммада 11 профессиональных побед и одна ничья! Желаю успехов и верю, что первое место в рейтинге не за горами», - добавил Олег Лаптев.