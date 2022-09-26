Спорт

Восемь спортивных мероприятий пройдут в Пскове на выходных

Соревнования по мини-футболу и интерактивному футболу, посвященные 625-летию Псковской судной грамоты, пройдут на стадионе «Машиностроитель» в Пскове в субботу, 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

В турнире примут участие команды органов исполнительной, законодательной, надзорной, судебной власти, образовательных учреждений Псковской области. Начало игр в 10:00.

Чемпионат и Первенство города Пскова по греко-римской борьбе состоится 1 октября в 10:00 в спортивном клубе «Спарта» (улица Новоселов, 30). Соревнования пройдут среди спортсменов 2006 года рождения и старше в разных весовых категориях. В них примут участие команды ПФЮА ФСИН, 76 ДШД, ПАКТ, спортивной школы «Лидер», СДЮШОР города Санкт-Петербурга, спортивной школы «Бригантина», а также спортсмены Великого Новгорода.

В деревне Глоты Псковского района в субботу, 1 октября, состоится Чемпионат и Первенство города Пскова по спортивному ориентированию на средних дистанциях «Марафон шефа 2022». В соревнованиях примут участие спортсмены из Пскова, Псковской области и регионов России в 15 возрастных группах. Свободный старт намечен с 13:00 до 14:00. Кроме того, 2 октября здесь же пройдет марафон (финал) Чемпионата Псковской области. Общий старт – в 11:00.

С 1 по 2 октября на теннисных кортах на улице Труда, 40 состоятся соревнования по теннису «Золотая осень». Турнир проводится среди мужчин и женщин в возрастной категории 18+. Игры начнутся в 11:00.

На стадионе «Машиностроитель» с 1 по 2 октября пройдет городской турнир по фехтованию на шпагах «Кубок города Пскова». Соревнования посвящены памяти директора спортивной школы «Мушкетер» Валентины Любимовой. В них примут участие спортсмены 2006-2009 и 2010-2011 годов рождения, 2002 года рождения и моложе, 2012 года рождения и моложе.

В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова на улице Профсоюзной, 2 в эти выходные состоятся два турнира. 1 октября в 13:00 пройдет VII этап Кубка города Пскова 2022 по блицу, а 2 октября в 12:30 состоится VII этап Кубка города Пскова 2022 по быстрым шахматам.

В воскресенье, 2 октября, в универсальном спортивном комплексе «Олимп» (улица Балтийская, 11А) пройдет Кубок города Пскова по кудо. В соревнованиях примут участие спортсмены от 11 до 17 лет в разных весовых категориях. Начало поединков в 8:00.