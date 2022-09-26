Спорт

Псковские спортсмены приняли участие в турнире по боксу в Тверской области

Псковские и великолукские спортсмены приняли участие в VIII региональных соревнованиях по боксу, посвящённых образованию боксерского клуба «АВЕРС». Об этом сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото: Олег Лаптев

Соревнования проходили С 30 сентября по 2 октября в городе Осташков, Тверской области. В них приняли участие более 130 спортсменов из следующих городов: Петрозаводск, Ярославль, Псков, Калуга, Великие Луки, Тверь, Торжок, Дубна, Кимры, Лихославль, Осташков, Старица, Конаково.

От города Великие Луки приняли участие воспитанники МАУ «СШОР «Экспресс», спортсмены КСЕ «Отечество - Псковская область», спортсмены Клуба «Yremboo Boxing», Клуба « Витязь»

Полный тренерский состав:

Сергей Костюченков

Юрий Федоров

Алексей Корольков

Сергей Москалев

По результатам турнира лучшим боксёром был признан Кирилл Коршаков. Тренируется Кирилл под руководством Юрия Федорова.