Спорт

Юные псковички заняли первые места на открытом турнире по ММА в Смоленске

Псковички заняли первые места на открытом турнире по СБЕ (ММА) Смоленске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

Фото: Олег Лаптев

По результатам соревнований Регина Рюй и Варвара Васильева заняли первые места в собственных весовых и возрастных категориях.

Как рассказал Олег Лаптев, за успехами спортсменок наблюдала первый номер женской сборной ММА России, вице-чемпионка Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА), Чемпионка России по СБЕ (ММА) 2021 года, Чемпионка мира по СБЕ (ММА) 2022 года Дарья Пирогова.

« Девушки молодцы, но скажу вам так друзья это только начало. Отмечу старт сезона только начался. Впереди ждёт большая и продуктивная работа!» - прокомментировал вице-президент Псковской областной федерации СБЕ (ММА), главный тренер сборной Псковской области по СБЕ (ММА) Андрей Ткаченко.