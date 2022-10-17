Спорт

Наталья Федорова рассказала о ходе строительства спортивной площадки в Ершово

Ход строительных работ по возведению многофункциональной спортивной площадки в деревне Ершово проконтролировала глава Псковского района Наталья Федорова. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова

«Строительство ведётся качественно, но есть отставание по срокам, и работу необходимо активизировать. Подрядчику рекомендовали увеличить количество людей и техники и ускорить темпы, чтобы ликвидировать отставание от графика», - прокомментировала глава района.

Напомним, что строительство ведется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Объект должен быть сдан до конца октября 2022 года.