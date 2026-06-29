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Псковские стрелки привезли три «серебра» с первенства России по практической стрельбе

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Сборная команда Псковской области, представленная тремя командами, завоевала три серебряные медали на первенстве России по практической стрельбе из пневматического оружия. Чемпионат проходил с 23 по 29 июня в городе Люберцы Московской области, сообщили в министерстве спорта Псковской области.

Фото: министерство спорта Псковской области

В соревнованиях приняли участие более 450 участников из различных регионов России.

В категории «пневматический пистолет, серийный класс» среди юношей и девушек второе место завоевали Иван Зорин, Игорь Шиканов, Михаил Дмитриев и Тимофей Демидов.

В дисциплине «пневматический карабин, стандартный класс» среди юношей и девушек отличились Варвара Огнева, Георгий Бондарь и Леонид Федоров.

Еще одно командное «серебро» в этом же классе оружия, но уже среди юниоров и юниорок, выиграли Анастасия Алексеева, Даниил Андреев и Иван Калиц.

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