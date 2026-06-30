Футбольная команда «Луки-Энергия» проведет заключительный матч с «Череповцом» 5 июля

Футбольная команда «Луки-Энергия» проведет заключительный матч первого круга LEON-Первенства по футболу среди команд Второй лиги «Дивизиона Б» сезона 2026 года с ФК «Череповец» 5 июля на стадионе «Экспресс» в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«Дорогие великолучане и уважаемые гости нашего города! Приглашаем всех на стадион "Экспресс"! "Луки-Энергия" приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите в этой игре нашу футбольную команду!» - призвали в администрации города.

Игра начнется в 16:00.