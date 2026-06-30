Псковский сап-фестиваль попал на страницы бортового журнала «Аэрофлота»

В июньском номере бортового журнала «Аэрофлот», который распространяется на рейсах авиакомпании, появилась заметка о псковском сап-фестивале, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодёжном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

В разделе «Путешествие» журнала (страница 104) авторы рекомендуют путешественникам взглянуть на древний Псков с воды.

«Старинные города, которые стоят на берегу реки, интересно изучать с воды. Идеальное место для ненапряжной семейной экскурсии – центр Пскова: удобный подъезд, кафешки на берегу, множество древностей», – говорится в материале.

Особое внимание в заметке уделено грядущему событию.

«Информация о дате в журнале была предоставлена заранее. В связи с переносом Дня города праздничные мероприятия сдвинулись, поэтому сам фестиваль пройдёт 26 июля. Все остальные детали маршрута и конкурсная программа сохраняются» , – пояснила организатор сап-фестиваля Мария Каменская.

Для участия необходима предварительная регистрация.