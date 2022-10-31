Спорт

Псковские пловцы привезли более 10 медалей из Ленинградской области

Чемпионат и Первенство Северо-Западного федерального округа России по плаванию состоялись в городе Тосно Ленинградской области. Медали на соревнованиях завоевали воспитанники псковской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию «Барс». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе.

Фото здесь и далее: спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Барс»

В соревнованиях приняли участие 346 спортсменов по уровню спортивной подготовленности не ниже I разряда из 9 регионов Российской Федерации: Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Республик Коми и Карелия.

Результаты, показанные на чемпионате федерального округа по плаванию, учитываются при формировании сборных команд субъектов для участия в чемпионате России (бассейн 25 м), отметили в спортивной школе.

Результаты первенств федеральных округов идут в зачет при формировании официального рейтинга ВФП для участия во Всероссийских спортивных соревнованиях «Резерв России».

Команда Псковской области по плаванию, состоящая из 29 воспитанников СШОР по плаванию «Барс», вернулась с наградами. Это одна золотая, три серебряных и семь бронзовых медалей.

В Чемпионате СЗФО по плаванию мастер спорта России по плаванию Варвара Степанова заняла второе место на дистанции 50 м брассом и третьи места на дистанциях 100 м комплексным плаванием и 100 м брассом. Кандидат в мастера спорта Ярослав Поляков был третьим на дистанции 200 м баттерфляем.

В Первенстве СЗФО кандидат в мастера спорта Ярослав Поляков стал победителем на дистанции 200 м баттерфляем. Кандидат в мастера спорта Екатерина Орлова заняла второе место на дистанции 200 м баттерфляем, кандидат в мастера спорта Владимир Мельников занял третье место на дистанции 200 м на спине. Мастер спорта России Варвара Степанова была второй на дистанции 50 м брассом и третьей на дистанциях 100 м и 200 м комплексным плаванием и 100 м брассом.