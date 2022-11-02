Спорт

Более тысячи человек сдали нормативы ГТО в Псковской области в этом году

1110 человек выполнили нормативы физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Псковской области в этом году. Из них 845 гражданам присвоены золотые значки, 165 — серебряные и 100 — бронзовые. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Наибольшее количество людей, сдавших тесты и получивших высокие результаты, — жители Великих Лук (293), Пскова (236 человек), Псковского, Себежского и Великолукского районов (91, 84 и 62 человека соответственно).

В рейтинге субъектов РФ по внедрению ВФСК ГТО за III квартал 2022 года Псковская область находится на 23 месте среди регионов РФ.

Мероприятия по сдаче населением нормативов и сводке результатов продолжаются. Псковская область принимает участие и во Всероссийских мероприятиях ГТО. Так, в национальном этапе фестиваля ГТО среди обучающихся общеобразовательных организаций команда региона в общекомандном зачете заняла 29 место из 71 субъектов РФ. В соревнованиях среди семейных команд семья Сидорчук-Утко из Псковского района стала 35-й. Большинство муниципалитетов области также поддержало акцию к Дню физкультурника в России «ГТО — путь к здоровью начинается здесь!» Кроме того, в Псковской области регулярно проводятся региональные фестивали.

В Псковской области развивается и материально-техническая база для тренировок и сдачи нормативов. Центры тестирования нормативов ГТО существуют в виде структурных подразделений во всех муниципальных образованиях. В рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» в 22-х муниципалитетах области установлено 22 площадки ГТО.

В правительстве напомнили, что в прошлом году нормативы ГТО в регионе выполнили более 4 тысяч граждан разных возрастных категорий. Большинство из них - 1650 человек - получили серебряные знаки отличия.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — программная и нормативная основа системы физического воспитания населения, устанавливающая государственные требования к уровню его физической подготовленности и нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации, гармоничное и всестороннее развитие личности, воспитание патриотизма и обеспечение преемственности в осуществлении физического воспитания населения. Программа утверждена в 2014 году указом президента России. Она является аналогом существовавшего спортивного проекта в СССР.

С перечнем испытаний комплекса, возрастными категориями и условиями сдачи нормативов можно ознакомиться на официальном сайте проекта.