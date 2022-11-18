Спорт

Новый пришкольный стадион открыли в Псковском районе

Третий современный спортивный объект появился в этом году в Псковском районе, сообщила глава муниципального образования Наталья Федорова.

В деревне Ершово состоялось открытие нового пришкольного стадиона, построенного в рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

На территории нового спортивного комплекса появилось футбольное поле с искусственным покрытием, беговые дорожки, площадка для волейбола и баскетбола, воркаут-площадка и зона общефизической подготовки.

«В ходе строительства возникли сложности из-за особенностей рельефа, потребовалось оперативно внести изменения в проект объекта. Несмотря на проблемы, подрядчик качественно выполнил все работы и к радости обучающихся Остенской школы и жителей Ершово стадион открыт!» - сообщила глава района в соцсети «ВКонтакте».

В торжественном мероприятии открытия стадиона приняла участие исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, которая, поздравляя всех, озвучила главную мысль этого праздника: «Мечты сбываются!»

После официального открытия на всех площадках стадиона прошли первые соревнования с участием детей и их родителей.

Наталья Федорова поздравила земляков с открытием современного спортивного объекта, который предоставляет новые возможности для занятий спортом ученикам школы и всем жителям Ершово.

«Мы благодарим губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова за решение о строительстве площадки и оказанное нам доверие», - заключила глава района.

Фото: pskovrajon.reg60.ru