Спорт

Более 20 псковских спортсменов входят в сборные страны

21 псковский спортсмен является членом сборной страны в разных видах спорта, еще 49 устроены в регионе и получают зарплату за свои результаты. Об этом рассказал директор Центра спортивной подготовки Андрей Сидоров на пресс-конференции 24 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отдельно он отметил, что Псковская область ежегодно входит в топ-20 регионов по сдаче ГТО. На данный момент порядка 256 тысяч значков вручено жителям области за прохождение спортивных нормативов. Уже в 22 муниципалитетах построены площадки ГТО, где население может заняться спортом.

«Сейчас стоит задача максимального вовлечения населения в спорт, ежегодно наш центр организовывает дополнительные мероприятия и акции. Везде, где есть возможность, мы выступаем как организаторы», - прокомментировал гость студии.