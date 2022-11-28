Более 10 спортсменов клуба «Спортивное единство» отправятся на Первенство СЗФО по самбо

Первенство Псковской области по самбо состоялось в деревне Писковичи Псковского района 25-27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».
Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»
12 спортсменов клуба отобрались на Первенство СЗФО по самбо, которое пройдёт в Пскове в начале февраля 2023 года.
Результаты спортсменов клуба единоборств:
- Матвей Степанов (55 кг) - 1 место (тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев),
- Елизавета Артемьева (50 кг) - 1 место (тренер Б. О. Абдурахманов),
- Мирослав Вахта (47 кг) - 2 место тренер Б. О. Абдурахманов)
- Журавлев Артём (58 кг) - 2 место тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев)
- Надежда Подколоднева (40 кг) - 2 место (тренер Б. О. Абдурахманов)
- Никита Рендаков (49 кг) - 3 место (тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев)
- Александр Озеров (53 кг) - 3 место (тренер В. А. Озеров)
- Кирилл Кротов (58 кг) - 3 место тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев) ,
- Егор Мельник (58 кг) - 3 место тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев),
- Максим Ефимов (71 кг) - 3 место (тренер Б. О. Абдурахманов),
- Ибрагим Акуев (79 кг) - 3 место (тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев),
- Ярослав Соловьев (79 кг) - 3 место тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев).
С 2 по 9 января 2023 года спортсмены КЕ «Спортивное единство» пройдут подготовку к Первенству СЗФО в Международной олимпийской академии спорта в городе Кстово Нижегородской области.