Спорт

Более 10 спортсменов клуба «Спортивное единство» отправятся на Первенство СЗФО по самбо

Первенство Псковской области по самбо состоялось в деревне Писковичи Псковского района 25-27 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

12 спортсменов клуба отобрались на Первенство СЗФО по самбо, которое пройдёт в Пскове в начале февраля 2023 года.

Результаты спортсменов клуба единоборств:

Матвей Степанов (55 кг) - 1 место (тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев),

Елизавета Артемьева (50 кг) - 1 место (тренер Б. О. Абдурахманов),

Мирослав Вахта (47 кг) - 2 место тренер Б. О. Абдурахманов)

Журавлев Артём (58 кг) - 2 место тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев)

Надежда Подколоднева (40 кг) - 2 место (тренер Б. О. Абдурахманов)

Никита Рендаков (49 кг) - 3 место (тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев)

Александр Озеров (53 кг) - 3 место (тренер В. А. Озеров)

Кирилл Кротов (58 кг) - 3 место тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев) ,

Егор Мельник (58 кг) - 3 место тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев),

Максим Ефимов (71 кг) - 3 место (тренер Б. О. Абдурахманов),

Ибрагим Акуев (79 кг) - 3 место (тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев),

Ярослав Соловьев (79 кг) - 3 место тренеры А. Г. Тимофеев, П. Н. Фалилеев).

С 2 по 9 января 2023 года спортсмены КЕ «Спортивное единство» пройдут подготовку к Первенству СЗФО в Международной олимпийской академии спорта в городе Кстово Нижегородской области.