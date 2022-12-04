Спорт

Открытый турнир по жиму лёжа пройдёт в Пскове

Открытый турнир «Псковская зима» по жиму лёжа и народному жиму по версии WRPF пройдет в Пскове 24 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации пауэрлифтинга, армлифтинга и стритлифтинга.

Соревнования проводятся в дивизионах: жим лёжа без экипировки (WRPF) и народный жим (WRPF).

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие 14 лет. Участники младше 14 лет допускаются при персональном рассмотрении кандидатуры спортсмена организаторами соревнований. Спортсмены, не достигшие 18 лет, допускаются до участия в соревнованиях только в сопровождении тренера, родителей или их законных представителей.

По результатам данных соревнований будут фиксироваться рекорды Псковской области по версии WRPF.

Заявки принимаются до 17 декабря 2022 года включительно посредством онлайн-регистрации в официальном сообществе регионального отделения WRPF, а так же в WhatsApp по номеру представителя регионального отделения или на странице ВКонтакте.

Место проведения турнира: Псков, улица Гагарина, дом 4. Фитнес-центр Body Fitness Style, 1 этаж.