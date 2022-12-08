Спорт

Более 150 спортсменов приняли участие в турнире по панкратиону в Пскове

Федерация панкратиона Псковской области при поддержке администрации города Пскова провела первый региональный турнир по спортивной борьбе панкратион «Кубок Ганзы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в турнире приняло участие более 150 спортсменов из 9 спортивных клубов Пскова, Великих Лук, Великого Новгорода и других городов.

В командном зачете первое место занял псковский клуб «Ханса», второе и третье места - великолукские «Центр ММА» и «РОФБСР».

По итогам турнира будет сформирована сборная Псковской области для участия в межрегиональных и всероссийских турнирах по спортивной борьбе панкратион.