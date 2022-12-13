Псковские гимнастки привезли 9 золотых медалей из Смоленска

Псковские гимнастки приняли участие в ежегодном фестивале воздушных искусств «Жара67» в Смоленске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители спортсменок.
Фото здесь и далее: Николай Королев
Псков на фестивале представляла команда «Viki pole&hoop» под руководством тренера Виктории Трениной. Юные псковичи привезли 9 золотых и 2 серебряных медали.
В дисциплине «Hoop»:
- Алина Румянцева, Вероника Копытина, Доминика Трубицына заняли первое место в номинации «Трио на кольце».
- Доминика Трубицына и Вероника Копытина заняли первое место в номинации «Дуэт на кольце».
- Алина Румянцева заняла первое место в номинации «Соло Вог».
В дисциплине «Pole Art!»:
- Олеся Султанова — 2 место.
- Диана Калачева — 1 место.
- Алиса Андреева — 2 место.
- Ксения Васильева — 1 место.
- Лариса Васильева — 1 место
- Варя Антипова, Лариса Васильева, Светлана Федорова, Арина Куприянова — 1 место.
- Екатерина Харитонова, Ксения Васильева — 1 место.