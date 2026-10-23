Профессиональная футбольная команда может появиться в Пскове к 2030 году

План по созданию профессиональной футбольной команды в Пскове прорабатывает правительство региона на ближайшие три года. Об этом в эфире ПЛН FM (102,6 FM) сообщила заместитель губернатора Ольга Тимофеева.

«Мы сейчас находимся в разработке стимулирования наших спортивных школ по футболу, чтобы ребята приходили всё-таки к нам. Мы ставим себе на это три года с 2027 года, потому что бюджетный цикл начинается с него. В 2026-м году было совещание, но следующий бюджетный цикл — это 2027, 2028 и 2029 годы. Сейчас в проекте бюджета уже увеличено финансирование на подготовку ребят. С Иваном Штылиным (директором ФК «Псков» – ред.) мы активно ведём работу в этом направлении в соответствии с дорожной картой», – сообщила Ольга Тимофеева.

Она пояснила, что обсуждение планов происходило при участии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. На нем утвердили дорожную карту по развитию данного вида спорта.