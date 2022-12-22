Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.
Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»
Участие в турнире приняли порядка 40 спортсменов из Пскова и разных районов Псковской области.
«Спортсмены клуба Nordman показали очень достойные результаты: 17-летний воспитанник клуба Михаил Марцеха занял первое место в личном разряде, победив в финале многократного чемпиона Псковской области, кандидата в мастера спорта Виталия Шудегова», – написал Юрий Сорокин.
Результаты соревнований:
Личный зачёт:
Парный разряд
«Мне, как руководителю клуба настольного тенниса Nordman, приятно наблюдать за успехами молодых спортсменов. Это является результатом нашего общего труда: спортсменов, тренеров и меня, как руководителя. Желаю тренерскому составу клуба и всем нашим воспитанникам новых спортивных достижений и поздравляю с новогодними праздниками и Рождеством!», – заключил Юрий Сорокин.