Спорт

Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах

Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Дедовичах. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин.

Фото здесь и далее: Юрий Сорокин / «ВКонтакте»

Участие в турнире приняли порядка 40 спортсменов из Пскова и разных районов Псковской области.

«Спортсмены клуба Nordman показали очень достойные результаты: 17-летний воспитанник клуба Михаил Марцеха занял первое место в личном разряде, победив в финале многократного чемпиона Псковской области, кандидата в мастера спорта Виталия Шудегова», – написал Юрий Сорокин.

Результаты соревнований:

Личный зачёт:

Первое место занял Михаил Марцеха, клуб Nordman

Второе место занял Виталий Шудегов, клуб Nordman

Третье место занял Николай Филиппов, клуб Nordman

Парный разряд

Первое место заняли Николай Филиппов, Михаил Марцеха, клуб Nordman

Второе место заняли Виталий Шудегов, Михаэль Левин, клуб Nordman

Третье место заняли Владислав Ильин, Сергей Терашкевич, город Печоры

«Мне, как руководителю клуба настольного тенниса Nordman, приятно наблюдать за успехами молодых спортсменов. Это является результатом нашего общего труда: спортсменов, тренеров и меня, как руководителя. Желаю тренерскому составу клуба и всем нашим воспитанникам новых спортивных достижений и поздравляю с новогодними праздниками и Рождеством!», – заключил Юрий Сорокин.