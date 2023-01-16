Спорт

Псковские спортсмены привезли золотые медали с первенства по карате WKF

Псковские спортсмены побывали на Первенстве Новгородской области по карате WKF, а также на детском турнире на призы Федерации карате Новгородской области 14 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель спортивной федерации карате города Пскова Антон Потебня.

Фото здесь и далее: Антон Потебня

В соревнованиях принял участие младший состав спортсменов школы боевых искусств «Будокан "АТЭМИ"» из Пскова.

Соревнования традиционно прошли в нескольких дисциплинах: индивидуальное ката, индивидуальное кумите и командное кумите.

«Это был первый старт 2023 года, он был очень успешный для нашей команды. Задан вектор для дальнейших соревнований. В этот раз младший состав задал планку для наших более старших спортсменов. Уже 28 января пройдут всероссийские и межрегиональные соревнования "Невский факел" в Санкт-Петербурге. Готовимся», – резюмировал результаты выступлений Антон Потебня.

Результаты спортсменов:

Николай Шатных: 1 место в командном кумитэ, категория 6-7 лет; 1 место в кумитэ, категория 6-7 лет до 30 кг;

София Иванова: 1 место в кумитэ, категория 6-7 лет до 25 кг; 1 место в ката, категория 6-7 лет;

Вера Калинина: 2 место в кумитэ, категория 6-7 лет до 25 кг;

Игорь Наумов: 1 место в командном кумитэ, категория 6-7 лет;

Дмитрий Андреев: 1 место в кумитэ, категория 6-7 лет до 25 кг;

Егор Пусев: 3 место в ката, категория 6-7 лет; 3 место в кумитэ, категория 6-7 лет св. 30 кг; 1 место в ком. кумитэ, категория 6-7 лет;

Василий Пономарев: 2 место в кумитэ, категория 8-9 лет до 35 кг; 1 место в ком кумитэ, категория 8-9 лет;

Иван Семенов: 1 место в кумитэ, категория 8-9 лет до 35 кг; 1 место в ком кумитэ, категория 8-9 лет; 2 место в ката, кат. 8-9 лет; 3 место в кумитэ, категория 8-9 лет категория абсолют;

Артемий Лебедев: 1 место в ком кумитэ, категория 8-9 лет,

Артем Курдин: 1 место в ката, категория 8-9 лет;

Ярослав Стерликов: 3 место в ката, категория 8-9 лет;

Степан Андреев: 2 место в кумитэ, категория 8-9 лет до 35 кг;

Дмитрий Курасов: 1 место в ката, категория 10-11 лет;

Вадим Слюсар: 1 место в ком кумитэ, категория 10-11 лет.

Алексей Буравлев: 1 место в ком кумитэ, категория 10-11 лет; 1 место в кумитэ, категория 10-11 лет св. 45 кг; 3 место в кумитэ, категория 10-11 лет абсолют;

Артем Титов: 1 место в ком кумитэ, категория 10-11 лет, 1 место в кумитэ, категория 10-11 лет св. 45 кг; 2 место в кумитэ, категория 10-11 лет абсолют; 2 место в ката, категория 10-11 лет

Тренируют спортсменов Михаил Шалыгин, Евгений Ермолов, Дмитрий Хорошев, Юлия Васильева и Антон Потебня.