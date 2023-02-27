Спорт

Названы даты проведения встречи воздухоплавателей в Великих Луках в 2023 году

28-й чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках планируют провести в период с 11 по 17 июня. Предварительная программа встречи уже разработана и доступна по ссылке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, администрация города Великие Луки, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области.

Чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах проводится с санкции ООО «Федерация воздухоплавательного спорта России» и в соответствии с единым календарным планом Минспорта России. Чемпионат России по воздухоплаванию является рейтинговым соревнованием для российских пилотов.

Оргкомитет и дирекция 28-го чемпионата России по воздухоплавательному спорту подготовили информацию о предстоящем мероприятии для пилотов, которые планируют принять участие в соревновании.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».