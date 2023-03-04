Спорт

Гатчинский лыжный марафон пройдет 8 марта

43-й Гатчинский лыжный марафон, посвященный Международному женскому дню, пройдет 8 марта. Об этом сообщается в группе спортивного мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Марафон стартует с «Вертолетных площадок» на перекрестке улиц Крупской и Рощинской в Гатчине. Выдача номеров начнется в 8.30 и продлится до 11.00 в спортивном зале Центра развития физической культуры и спорта Гатчинского района «Волна».

«При получении номера необходимо иметь медицинскую справку и документ, удостоверяющий личность и возраст», – отметили в группе.

Время старта:

10:00 - старт на 10 километров (1 круг). Построение участников на старте произвольное.

11:00 - старт на 50 километров (5 кругов).

11:15 - старт на 30 километров (3 круга).

На Гатчинском лыжном марафоне разрешена одна замена лыж. Для этого перед стартом участнику необходимо оставить лыжи у судьи в специально отведенной транзитной зоне, которая будет располагаться в стартовом городке.

На соревнованиях будет работать экипаж скорой помощи и стационарный медицинский работник в стартовом городке и спортивном зале.

Определение победителей и призеров на дистанции 10 километров будет проходить в пяти возрастных группах, раздельно среди юношей и девушек. Церемония награждения состоится на сцене в стартовом городке с 11.30.

Определение победителей и призеров на дистанции 50 километров будет проходить в абсолютном зачете с 1 по 6 места среди мужчин и женщин раздельно, а также в 5 возрастных группах среди мужчин: 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет. Церемония награждения состоится на сцене в стартовом городке с 13.30.

Определение победителей и призеров на дистанции 30 километров пройдет в 6 возрастных группах, раздельно среди мужчин и женщин. Церемония награждения - на сцене в стартовом городке с 13.00.

«Желаем всем участникам хорошего настроения, веры в свои силы, взаимовежливости и победы над собой! Болеем за вас и поддерживаем на трассе!» – отметили в группе марафона.