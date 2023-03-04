Гатчинский лыжный марафон пройдет 8 марта

43-й Гатчинский лыжный марафон, посвященный Международному женскому дню, пройдет 8 марта. Об этом сообщается в группе спортивного мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».
Марафон стартует с «Вертолетных площадок» на перекрестке улиц Крупской и Рощинской в Гатчине. Выдача номеров начнется в 8.30 и продлится до 11.00 в спортивном зале Центра развития физической культуры и спорта Гатчинского района «Волна».
«При получении номера необходимо иметь медицинскую справку и документ, удостоверяющий личность и возраст», – отметили в группе.
Время старта:
На Гатчинском лыжном марафоне разрешена одна замена лыж. Для этого перед стартом участнику необходимо оставить лыжи у судьи в специально отведенной транзитной зоне, которая будет располагаться в стартовом городке.
На соревнованиях будет работать экипаж скорой помощи и стационарный медицинский работник в стартовом городке и спортивном зале.
Определение победителей и призеров на дистанции 10 километров будет проходить в пяти возрастных группах, раздельно среди юношей и девушек. Церемония награждения состоится на сцене в стартовом городке с 11.30.
Определение победителей и призеров на дистанции 50 километров будет проходить в абсолютном зачете с 1 по 6 места среди мужчин и женщин раздельно, а также в 5 возрастных группах среди мужчин: 19-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69 лет. Церемония награждения состоится на сцене в стартовом городке с 13.30.
Определение победителей и призеров на дистанции 30 километров пройдет в 6 возрастных группах, раздельно среди мужчин и женщин. Церемония награждения - на сцене в стартовом городке с 13.00.
«Желаем всем участникам хорошего настроения, веры в свои силы, взаимовежливости и победы над собой! Болеем за вас и поддерживаем на трассе!» – отметили в группе марафона.