Спорт

Найти общий язык посоветовал спортивным федерациям региона Игорь Дитрих

Найти общий язык спортивным федерациям региона посоветовал вице вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Видно, что достаточно много сделано: и деньги выделяются, и спортивные федерации образовались. Но также видно, что федерации друг с другом общего языка не находят. Каждый пытается тянуть одеяло на себя и считает, что его вид спорта важнее, чем другой. Их надо собирать вместе. И, наверное, в первое время намного чаще. Где-то будут ругаться, где-то спорить, но в споре рождается истина», – сказал Игорь Дитрих.

По мнению вице-спикера, для такого небольшого региона, как Псковская область, необходимо решить: стоит ли объять необъятное или выделить несколько видов спорта, в которых будут стараться добиваться больших результатов, а другие оставить на уровне физической культуры и активного отдыха, но более массового.

«Спорт, наверное, не надо ассоциировать со здоровьем. У нас же есть такие виды спорта, как компьютерный спорт. К здоровью это вообще никакого отношения не имеет. Шахматный спорт. А вот физическую культуру мы ассоциируем со здоровьем. Есть вот такие нюансы. Это все надо оценивать и анализировать. Для населения нужен активный отдых с тем же велосипедом, с лодкой, с рыбалкой, с подводной охотой. Стал модным горнолыжный спорт, но для жителей Псковской области это не спорт, а активный отдых», – заметил он.