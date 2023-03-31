Спорт

Псковские росгвардейцы отличились на соревнованиях по плаванию

Соревнования по плаванию состоялись в Пскове в рамках спартакиады на первенство Псковского регионального отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В турнире приняли участие девять команд правоохранительных органов и воинских частей, дислоцирующихся на территории Псковской области.

Участники состязались в плавании на дистанциях 50 метров, 100 метров и в эстафете 3 по 50 метров.

Команда регионального управления Росгвардии в эстафете 3 по 50 метров заняла 3 место.

Победителям и призерам вручили кубки и грамоты.