«Железные люди»: Как включить «режим Супермена»?

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Железные люди».

Это программа о тех, кто мечтает лежать дома на диване с пиццей, ругать телевизор, но почему-то заводит будильник на 5 утра, встает на пробежку, в 6-7 уже пробежал, идет на работу, а потом приходит домой и, кроме всех домашних дел, воспитания детей, еще и читает, ставит себе цели и стремится к их достижению. И сегодня в гости к Георгию Пономареву придет как раз такой человек - сертифицированный тренер по нейроинтеграции, эксперт в области работы мозга и применения искусственного интеллекта в бизнесе, коммерческий директор IT-компании «Динекст», мама двоих детей и активный приверженец спорта Ольга Пакреева.

Она расскажет, где у нее находится «кнопка режима Супермена», какова ее мотивация пребывания в разных активностях, что для нее значат занятия спортом, что такое нейроинтеграция и как все успеть.

Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.