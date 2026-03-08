 
Пскович стал победителем соревнований по каратэ в Санкт-Петербурге

Пскович Исфандияр Нуритдинов стал призером соревнований по карате «Петербургская весна», сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации каратэ Псковской области.

С 5 по 8 марта в Санкт-Петербурге проходили сразу несколько мероприятий, объединенных одним из крупнейших событий в мире российского каратэ - Петербургская Весна. 1100 участников из 12 стран мира и 40 регионов России:

  • Международные соревнования в категории мужчины и женщин;
  • Всероссийские соревнования в возрасте 10-20 лет;
  • Межрегиональные соревнования в возрасте 6-10 лет;
  • Отбор на финал спартакиады учащихся  в возрастной категории 16-17 лет.

Псковская команда объединила спортсменов из клуба «Атэми» и спортивной школы «Бригантина».

В Международных соревнованиях Исфандияр Нуритдинов стал победителем в категории ката мужчины.

Во Всероссийских соревнованиях Алексей Буравлев взял «бронзу» в кумите категории 14-15 лет - 70кг. Василиса Кугут в ката категория 10-11 лет.

В Межрегиональных соревнованиях Мартин Вонс завоевал бронзу в ката категория 8-9 лет.

В Отборе на Спартакиаду Иван Шевчук занял 2-е место.

Как рассказал председатель Спортивной Федерации Каратэ города Пскова, тренер-преподаватель спортивной школы Бригантина Антон Потебня: «Петербургская Весна  крупнейший старт в году как для наших спортсменов, так и для всех, кто причастен к каратэ в России. Конкуренция на  турнире одна из самых серьезных в России. Мы гордимся показанными результатами наших спортсменов. Тренерский штаб видит зоны роста и то, над чем нужно работать. Впереди еще много соревнований, где псковские каратисты смогут проявить себя».

