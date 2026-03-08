Турнир по Counter-Strike 2 провели для девушек в Пскове

В преддверии Международного женского дня Федерация компьютерного спорта и ССК «Псковские Барсы» ПсковГУ устроили для девушек турнир по дисциплине Counter Strike 2, сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации.

«В преддверии Международного женского дня Федерация компьютерного спорта и ССК «Псковские Барсы» ПсковГУ устроили для девушек настоящий праздник киберспорта. Главным событием стал турнир по CS 2 (1×1), объединивший прекрасных дам», - отметили в Федерации.

По итогам напряженных матчей места распределились следующим образом:

Антонина Миргородская; Татьяна Ларина; Александра Шушина.

Кроме того, организаторы поздравили всех участниц с праздником.

«Пусть эта весна подарит вам море улыбок, красоты и больших побед — и в играх, и в жизни! С праздником!» - подытожили в Федерации.