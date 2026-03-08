 
Псковские биатлонисты выступили в Саранске

Псковские биатлонисты приняли участие в XIII зимней Спартакиаде учащихся (юношеская) России в городе Саранск Республики Мордовия, сообщается в группе «Псковский биатлон» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: «Псковский биатлон» / «ВКонтакте»

«В Саранске стартовала программа биатлонных соревнований XIII зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2026 года. В соревнованиях принимают участие 32 региона России, 200 юношей и девушек. В 10- километровой гонке среди юношей наш спортсмен Макеев Глеб занял 23 место. В 7,5-километровой гонке среди девушек Делюкина Анастасия 40 место, Губарева Олеся 58 место», - говорится в сообщении.

Расписание оставшихся стартов XIII зимней Спартакиады учащихся (юношеская) России:

  • 8 марта - спринт, 6 км, юноши
  • 9 марта - спринт, 4,5 км, девушки
  • 10 марта - эстафета - смешанная (2 ж х 4,5 км + 2 м х 4,5 км)
  • 10 марта - эстафета - одиночная смешанная (1 ж х 4,8 км + 1 м х 6 км)
