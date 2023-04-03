Спорт

Чемпион России вновь станет участником встречи воздухоплавателей в Великих Луках

Пилот из Тулы Олег Снетков подал заявку на участие в 28-м Чемпионате России по воздухоплаванию, который пройдет в Великих Луках с 11 по 17 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мероприятия.

Фото: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

Олег Снетков уже в течение десяти лет участвует во встрече воздухоплавателей в Великих Луках. В 2022 году он взял приз в соревновании кей-граб, а также стал чемпионом России по воздухоплавательному спорту.

Аэронавт Снетков в великолукское небо вновь поднимется на аэростате «Барбадос».

Напомним, чемпионат России по воздухоплавательному спорту и 27-ю Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках планируют провести в период с 11 по 17 июня.

Известно, что в рамках встречи пройдет ряд состязаний, по итогам которых будет разыгран Кубок России по воздухоплаванию, Кубок Дружбы среди всех пилотов, участвующих в соревнованиях, Кубок города Великие Луки для пилотов, многократно участвующих во встрече, и Кубок княгини Ольги, который вручат лучшей пилотессе.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».