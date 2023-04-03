Евгений Плющенко о создании школы фигурного катания: Талантливые дети у нас есть

Талантливые дети для фигурного катания в России есть. Об этом сообщил российский фигурист Евгений Плющенко в ходе встречи с журналистами в Пскове сегодня, 6 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
По мнению фигуриста, при создании школы должна быть единая составляющая, мысль, система подготовки и техника. «Мысль есть, идея есть, желание есть. Поэтому будем работать», – заверил фигурист.
Отметим, сегодня Евгений Плющенко провёл мастер-класс для юных фигуристов Пскова в Ледовом дворце.