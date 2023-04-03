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Спорт

Евгений Плющенко провел мастер-класс для юных фигуристов Пскова. ФОТО

06.04.2023 12:43|ПсковКомментариев: 0

Российский фигурист Евгений Плющенко провёл мастер-класс для юных фигуристов Пскова в Ледовом дворце сегодня, 6 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН

«С удовольствием приехали. У нас сейчас акция в рамках нашего российского тура "Русские сезоны". Сегодня мы будем выступать в Пскове, потом у нас другие города. Очень долгое время не катался в России. Все катался за границей. Но сейчас у нас санкции и я тоже в них. Решил продвигать наше фигурное катание. У меня сейчас есть школа "Ангелы Плющенко" в Москве, сейчас открываем в Кемерове, Йошкар-Оле, Туле», – сказал Евгений Плющенко. 

Фигурист поставил перед собой задачу сделать фигурное катание более доступным в регионах. 

«Сегодня здесь занимается 70 человек, а это очень мало. В моей школе больше 150 детей в одной школе. В Москве будет больше 500 детей. Этот спорт должен быть доступным. У нас очень много талантливых детей. Я хочу, чтобы дети у нас катались не только за Москву и за Санкт-Петербург, а представляли регионы», – заключил фигурист. 

 

В основе шоу «Русские сезоны» – русские композиторы. «Это такая театральная постановка. Не просто шоу, музыку включили, выступили и убежали. Есть синхронное катание, у нас очень много катается детей. Очень важно – популяризация спорта и фигурного катания. На наше шоу очень много приходит семей с детьми. На следующий год 100% еще придумаем», – представил фигурист задумку шоу.

Теги: #псков #спорт #фигурное катание
Источник: Псковская Лента Новостей
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