Евгений Плющенко провел мастер-класс для юных фигуристов Пскова. ФОТО

Российский фигурист Евгений Плющенко провёл мастер-класс для юных фигуристов Пскова в Ледовом дворце сегодня, 6 апреля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото здесь и далее: Вадим Боченков / ПЛН
Фигурист поставил перед собой задачу сделать фигурное катание более доступным в регионах.
«Сегодня здесь занимается 70 человек, а это очень мало. В моей школе больше 150 детей в одной школе. В Москве будет больше 500 детей. Этот спорт должен быть доступным. У нас очень много талантливых детей. Я хочу, чтобы дети у нас катались не только за Москву и за Санкт-Петербург, а представляли регионы», – заключил фигурист.
В основе шоу «Русские сезоны» – русские композиторы. «Это такая театральная постановка. Не просто шоу, музыку включили, выступили и убежали. Есть синхронное катание, у нас очень много катается детей. Очень важно – популяризация спорта и фигурного катания. На наше шоу очень много приходит семей с детьми. На следующий год 100% еще придумаем», – представил фигурист задумку шоу.