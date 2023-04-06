Спорт

Мать четырех детей из Пскова стала призером на соревнованиях по джиу-джитсу в Рязани

Кубок России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек, юниоров и юниорок по джиу-джитсу завершились в академии единоборств в Рязани. На татами за награды боролись более 1500 спортсменов из более чем трёх десятков регионов, в том числе начальник психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области Татьяна Клименко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Псковичка представляла академию джиу-джитсу Dragon's Dan Pskov под руководством Федора Шумейко и выступала в разделе «Не-Ваза» (борьба в партере) в весовой категории 63 кг. Спортсменка провела три схватки, выиграла одну из них, применив болевой прием. Во время двух других девушка достойно уступила соперницам и стала бронзовым призером соревнований.

«Я очень счастлива, что смогла войти в число призеров на турнире столь высокого уровня. Мои соперницы – сильнейшие спортсменки, входящие в состав сборной России. Это придает мне дополнительные силы, стимулирует идти дальше и улучшать свой результат», - поделилась Татьяна Клименко.

Капитан внутренней службы – мать четверых детей. За 8 лет, что она занимается борьбой джиу-джитсу, не раз выигрывала региональные, Всероссийские и международные соревнования, благодаря чему сначала успешно выполнила норматив кандидата в мастера спорта, а затем и защитила звание мастера спорта России.